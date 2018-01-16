Следственный комитет России расследует шокирующее происшествие в пермской школе

15 Января 2018 21:09

Как сообщают местные правоохранители, этим утром двое подростков устроили драку в коридоре учебного заведения. Затем переместились в кабинет, где занимались дети-четвероклассники. Как минимум у одного из участников потасовки был нож. Пытавшаяся разнять подростков преподавательница получила тяжелые ранения. Пострадали 14 учеников младшего возраста. Двое из них находятся в реанимации. Зачинщики потасовки также были госпитализированы. У обоих резаные раны шеи. Мотивы подростков пока неизвестны. Сообщается, что один из них - учащийся 10-го класса, второй - бывший ученик школы, состоявший на учете в психоневрологическом диспансере. В то же время российские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что происшествие было целенаправленным нападением на младшеклассников и учителя, а подростки были сообщниками. Кстати, оба подписаны в социальных сетях на сообщества, посвященные случаям стрельбы в американских школах.





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