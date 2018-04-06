Следственный комитет России огласил возможную причину пожара в Кемерове

3 Апреля 2018 13:00

Возгорание могло начаться из-за короткого замыкания в батутном зале. Пучок высоковольтных проводов свисал практически над ванной с мягкими кубиками. Также стало известно, что больше всего погибших было у закрытой двери кинозала.