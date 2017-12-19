18 Декабря 2017 21:11

Срочные новости приходят из США. Скоростной пассажирский поезд сошел с рельсов в штате Вашингтон между американскими городами Олимпия и Лейквуд. Авария произошла на железнодорожном мосту. Один из вагонов упал на автомобильное шоссе. К настоящему моменту со слов очевидцев известно о множестве жертв и пострадавших. "Сиэтл Таймс" сообщает, что как минимум три человека погибли. Всего в составе в момент аварии находилось около 75 человек.