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Скоростной пассажирский поезд сошел с рельсов в штате Вашингтон
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18 Декабря 2017 21:11

Скоростной пассажирский поезд сошел с рельсов в штате Вашингтон

Срочные новости приходят из США. Скоростной пассажирский поезд сошел с рельсов в штате Вашингтон между американскими городами Олимпия и Лейквуд. Авария произошла на железнодорожном мосту. Один из вагонов упал на автомобильное шоссе. К настоящему моменту со слов очевидцев известно о множестве жертв и пострадавших. "Сиэтл Таймс" сообщает, что как минимум три человека погибли. Всего в составе в момент аварии находилось около 75 человек.

  

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