Скандально известный Григорий Родченков забирает свои слова назад и отступает

26 Апреля 2018 21:35

Скандально известный российский химик, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков забирает свои слова назад и отступает.

Сегодня на слушаниях в Спортивном арбитражном суде бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории отказался от целого ряда обвинений против российских спортсменов, сообщается на официальном сайте суда. Родченков пошел на попятную, заявив, что никогда не давал российским атлетам так называемый допинговый коктейль "Дюшес". Более того, опальный химик подчеркнул, что и вовсе не видел, чтобы россияне употребляли "Дюшес" или получали инструкции по его применению. А ведь, напомним, именно во многом благодаря показаниям Григория Родченкова Ричард Макларен опубликовал свой доклад, согласно которому наши восточные соседи лишились целой россыпи наград Игр в Сочи, а Олимпийский комитет России был дисквалифицирован, из-за чего не был допущен до участия на Олимпиаде в Пхенчхане, где россияне выступали под нейтральным флагом.

Пока непонятно, как на все это отреагируют российские спортивные чиновники, но кажется, что теперь претензии в адрес российских спортсменов совсем утрачивают устойчивость. Мы следим за развитием ситуации.