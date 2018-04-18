СК России обнародовал первые результаты расследования дела об отравлении Скрипалей

19 Апреля 2018 08:05

Следственный комитет России обнародовал первые результаты расследования дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Ведомство разместило на своем YouTube-канале видеосюжет. Следователи отследили весь путь дочери бывшего сотрудника ГРУ. Они установили личность водителя такси, который привез девушку в аэропорт, а также личности всех пассажиров авиарейса в Лондон. Ни у одного из этих людей не зафиксировано признаков отравления химическими веществами. В Следственном комитете не исключают, что на Юлию Скрипаль оказывают давление. Напомним, девушка отказалась от помощи, предложенной Россией, и сообщила о нежелании общаться с близкими родственниками.