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Ситуацию в Сирии сегодня планируют обсудить в Совете Безопасности ООН
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22 Января 2018 12:02

Ситуацию в Сирии сегодня планируют обсудить в Совете Безопасности ООН

Инициатором созыва экстренного заседания стала Франция. Она собирается говорить о необходимости доставки гуманитарной помощи в Африн.

Напомним, Турция с субботы проводит на северо-западе Сирии операцию "Оливковая ветвь" против курдских отрядов самообороны. Изначально 72 самолета поразили более ста целей. Потом к операции присоединились турецкие наземные войска и части оппозиционной Свободной сирийской армии. Жертвами авиаударов стали 9 человек. Турецкий генштаб настаивает, что погибшие были террористами.

  

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