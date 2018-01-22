Ситуацию в Сирии сегодня планируют обсудить в Совете Безопасности ООН

22 Января 2018 12:02

Инициатором созыва экстренного заседания стала Франция. Она собирается говорить о необходимости доставки гуманитарной помощи в Африн.

Напомним, Турция с субботы проводит на северо-западе Сирии операцию "Оливковая ветвь" против курдских отрядов самообороны. Изначально 72 самолета поразили более ста целей. Потом к операции присоединились турецкие наземные войска и части оппозиционной Свободной сирийской армии. Жертвами авиаударов стали 9 человек. Турецкий генштаб настаивает, что погибшие были террористами.