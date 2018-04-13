Ситуация в Сирии - одна из главных угроз безопасности и стабильности во всем мире

13 Апреля 2018 21:05

"Одна из главных угроз безопасности и стабильности во всем мире" - так охарактеризовал ситуацию в Сирии генсек ООН Антониу Гуттериш, открывая очередное заседание Совбеза по ситуации в Сирийской Арабской Республике. Главная тема встречи - возможные ответные меры США и союзников на предполагаемое использование химоружия в городе Дума. Как отметила постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли, Дональд Трамп еще не принял окончательного решения насчет авиаудара по территории Сирии. Британия и Франция ведут консультации по поводу совместных с США действий. Представитель России Василий Небензя в свою очередь подчеркнул, что военные действия против Сирийской Арабской Республики могут негативно повлиять на ситуацию с безопасностью на всей планете.

Никки Хейли, постпред США при ООН: "По оценкам США, Асад применил химоружие в Сирии как минимум 50 раз. По общественным оценкам - более двухсот. Мир не должен сидеть, сложа руки, когда применяется химоружие по прошествии практически века после того, как оно было запрещено. Все, за что ратует ООН, грубо нарушается в Сирии при помощи постоянного члена этого совета".

Василий Небензя, постпред России при ООН: "Вашингтон взял однозначный курс на раскручивание военного сценария в отношении Сирии. Этого допустить нельзя. Такое развитие событий чревато тяжелыми последствиями для глобальной безопасности, тем более, учитывая размещение в Сирии российского военного контингента".

Отметим, представители ОЗХО лишь завтра начнут проверку сообщений об использовании химоружия в сирийской Думе. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал атаку постановочной. А Минобороны России заявило о проведенном допросе непосредственных участников провокации - медиков, работавших в больнице Думы. Военное ведомство пообещало опубликовать видеозапись беседы.