25 Апреля 2018 21:10

Напомним, протесты в Армении начались 13 апреля после того, как экс-президент страны Серж Саргсян провел конституционную реформу и стал премьер-министром уже парламентской республики. В понедельник на фоне столкновений протестующих с правоохранителями Саргсян объявил о своей отставке. Тем не менее, ситуация в Ереване остается напряженной и сейчас. Сегодня в стране возобновились массовые акции. Это произошло после срыва переговоров между правящей партией и оппозицией. Встреча была отменена по инициативе лидера протестующих Никола Пашиняна. Представители власти в свою очередь подчеркивают готовность к возобновлению переговоров. В Ереване усилены меры безопасности, к центру города стянуты дополнительные силы полиции и техника. Исполняющий обязанности премьер-министра Карен Карапетян считает, что оптимальным вариантом выхода из кризиса могло бы стать проведение внеочередных выборов. Голосование может пройти уже 2 мая.