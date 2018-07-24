Ситуация с лесными пожарами в Греции вышла из-под контроля

24 Июля 2018

Власти официально обратились за помощью к Евросоюзу. Сильный ветер мешает спасателям. Огонь подступает к Афинам. Стихия, по официальным данным, уже унесла 50 жизней, среди погибших много детей, 104 пострадавших. 70 госпитализированы в критическом состоянии. Пожары нарушили автомобильное и авиасообщение, уничтожили сотни домов, десятки автомобилей. Несколько водителей, которые пытались спасти свои машины, сгорели заживо. Туристов, которые были отрезаны огнем на одном из пляжей, спасатели вывозили на лодках.

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