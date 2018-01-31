Сирийский национальный диалог в Сочи прошел успешно

31 Января 2018 07:07

Его главным итогом стала договоренность о создании конституционного комитета. Новая структура начнет работу в ближайшее время. В нее должны войти представители правительства, оппозиции, участвующей в межсирийских переговорах в Женеве, эксперты и представители гражданского общества, а также индивидуальные представители и политические лидеры. Кроме того, участники конгресса приняли заявление из 12 пунктов, в котором излагаются общие взгляды на будущее Сирии. Среди важнейших положений - право страны на суверенитет и территориальную целостность, демократический принцип формирования состава правительства, борьба с экстремизмом.