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Сирийский национальный диалог в Сочи прошел успешно
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31 Января 2018 07:07

Сирийский национальный диалог в Сочи прошел успешно

Его главным итогом стала договоренность о создании конституционного комитета. Новая структура начнет работу в ближайшее время. В нее должны войти представители правительства, оппозиции, участвующей в межсирийских переговорах в Женеве, эксперты и представители гражданского общества, а также индивидуальные представители и политические лидеры. Кроме того, участники конгресса приняли заявление из 12 пунктов, в котором излагаются общие взгляды на будущее Сирии. Среди важнейших положений - право страны на суверенитет и территориальную целостность, демократический принцип формирования состава правительства, борьба с экстремизмом.

  

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