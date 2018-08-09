Сингапур сегодня отмечает День Независимости

9 Августа 2018

Ровно 53 года назад этот город - государство в Юго-Восточной Азии - стал суверенным и вышел из состава Малайзии. По случаю праздника сегодня в Сингапуре проходят народные гуляния, фестивали и концерты. Центральным событием торжества является традиционный большой военный парад. С Национальным днем Президента Сингапура Халима Якоб и народ этой страны поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил уверенность в наличии значительного потенциала двустороннего сотрудничества с Сингапуром в разных сферах.

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