Сингапур сегодня отмечает День Независимости

Ровно 53 года назад этот город - государство в Юго-Восточной Азии - стал суверенным и вышел из состава Малайзии. По случаю праздника сегодня в Сингапуре проходят народные гуляния, фестивали и концерты. Центральным событием торжества является традиционный большой военный парад. С Национальным днем Президента Сингапура Халима Якоб и народ этой страны поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил уверенность в наличии значительного потенциала двустороннего сотрудничества с Сингапуром в разных сферах.