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Силы ПВО в Хмеймим уничтожили малоразмерные воздушные цели
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25 Апреля 2018 07:07

Силы ПВО в Хмеймим уничтожили малоразмерные воздушные цели

Комплексы ПВО российской авиабазы в Сирии успешно поразили летающие объекты неизвестной принадлежности - они находились недалеко от аэродрома. Ущерба базе не нанесено, никто не пострадал. Военные несут службу в штатном режиме. Ранее ПВО уже отбивала налеты беспилотников на российские военные объекты.

  

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