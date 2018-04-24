Силы ПВО в Хмеймим уничтожили малоразмерные воздушные цели

25 Апреля 2018 07:07

Комплексы ПВО российской авиабазы в Сирии успешно поразили летающие объекты неизвестной принадлежности - они находились недалеко от аэродрома. Ущерба базе не нанесено, никто не пострадал. Военные несут службу в штатном режиме. Ранее ПВО уже отбивала налеты беспилотников на российские военные объекты.