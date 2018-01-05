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Сильный снегопад обрушился на Червинию на северо-западе Италии
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5 Января 2018 17:10

Сильный снегопад обрушился на Червинию на северо-западе Италии

Город засыпало почти двухметровым слоем снега. Закрыта дорога, связывающая Червинию с горнолыжным курортом. Власти предупреждают местное население о возможности схода лавин.

  

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