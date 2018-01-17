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Сильный снегопад накрыл юг Украины
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18 Января 2018 07:09

Сильный снегопад накрыл юг Украины

Буря парализовала движение транспорта, произошло более 50 ДТП. Обесточены 15 городов. На территории Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные снегопады. К осадкам добавится сильный штормовой ветер.
  

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