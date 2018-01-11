Сильные снегопады не прекращаются в Марокко

11 Января 2018 19:07

Осадки вызвали транспортные коллапсы на дорогах. В усиленном режиме работают десятки машин спецтехники. Провинция Ифран и вовсе превратилась в Швейцарию. Атласские горы покрыл 25-сантиметровый слой снега. Несмотря на неудобства, местные жители и туристы охотно используют снежную погоду, чтобы покататься на лыжах.