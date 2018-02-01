В мире
2 Февраля 2018 13:04
Сильные дожди обрушились на Гватемалу
Ливни спровоцировали наводнения и оползни в пяти департаментах страны. Пострадали более 15 тысяч человек. Дома были вынуждены покинуть почти 300 жителей. Повреждены сотни зданий. Размыты дороги. Некоторые населенные пункты буквально отрезаны от мира.
Другие новости
02.02.2018 13:06 / В мире Протесты под звуки "Лебединого озера" на улицах Аргентины
02.02.2018 12:10 / В мире Во Франции тысячи студентов вышли на улицы из-за университетской реформы
02.02.2018 12:08 / В мире Наезд на пешеходов в Шанхае не был спланированной атакой
02.02.2018 12:04 / В мире Стали известны подробности утренней стрельбы в школе Лос-Анджелеса
02.02.2018 09:09 / В мире Ученые обучили касатку Вики из французского аквапарка считать до трех
02.02.2018 09:03 / В мире Президент Бразилии остался без пенсии
02.02.2018 09:00 / В мире Военный самолет-заправщик разбился на учениях в Китае
02.02.2018 08:03 / В мире В Финляндии сегодня пройдет всеобщая забастовка
02.02.2018 08:00 / В мире В Шанхае фургон въехал в толпу людей
02.02.2018 07:10 / В мире Российские флаги на Паралимпиаде могут привести к дисквалификации команды
02.02.2018 07:09 / В мире Российские атлеты сегодня ждут ответа от МОК
02.02.2018 07:07 / В мире На одном из пляжей Ниццы образовалась странная воронка
02.02.2018 07:04 / В мире На севере Франции произошла крупная стычка мигрантов
02.02.2018 07:00 / В мире ЧП в школе Лос-Анджелеса
01.02.2018 21:05 / В мире Власти США подозревают в коррупции ряд крупных спортивных организаций
01.02.2018 19:06 / В мире Умные домашние тапки от компании Nissan
01.02.2018 19:05 / В мире Гимн Канады. Изменения в тексте утвердил сенат
01.02.2018 19:03 / В мире Русская православная церковь отмечает 9-ю годовщину со дня интронизации Святейшего Патриарха Кирилла