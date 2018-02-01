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Сильные дожди обрушились на Гватемалу
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2 Февраля 2018 13:04

Сильные дожди обрушились на Гватемалу

Ливни спровоцировали наводнения и оползни в пяти департаментах страны. Пострадали более 15 тысяч человек. Дома были вынуждены покинуть почти 300 жителей. Повреждены сотни зданий. Размыты дороги. Некоторые населенные пункты буквально отрезаны от мира.

  

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