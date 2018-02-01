Сильные дожди обрушились на Гватемалу

2 Февраля 2018 13:04

Ливни спровоцировали наводнения и оползни в пяти департаментах страны. Пострадали более 15 тысяч человек. Дома были вынуждены покинуть почти 300 жителей. Повреждены сотни зданий. Размыты дороги. Некоторые населенные пункты буквально отрезаны от мира.