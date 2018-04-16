Сильная гроза и шквалистый ветер в Нью-Йорке

17 Апреля 2018 15:02

Сильная гроза и шквалистый ветер принесли в Нью-Йорк ливни и похолодание. Станции метро города заливало потоками воды. Целые платформы превратились в подземные озера. Администрация метрополитена объявила, чтобы все поезда миновали остановки, где есть избыточная вода.