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Сильная гроза и шквалистый ветер в Нью-Йорке
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17 Апреля 2018 15:02

Сильная гроза и шквалистый ветер в Нью-Йорке

Сильная гроза и шквалистый ветер принесли в Нью-Йорк ливни и похолодание. Станции метро города заливало потоками воды. Целые платформы превратились в подземные озера. Администрация метрополитена объявила, чтобы все поезда миновали остановки, где есть избыточная вода.

  

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