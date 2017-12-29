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Наезд на пешеходов в центре Сиэтла
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29 Декабря 2017 07:03

Наезд на пешеходов в центре Сиэтла

Маршрутное такси выехало на тротуар и сбило несколько человек, затем врезалось в здание магазина. Пострадали пятеро - они госпитализированы в тяжелом состоянии. Полиция исключает версию теракта. По предварительным данным, водитель фургона потерял сознание прямо за рулем.

  

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