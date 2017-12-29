Наезд на пешеходов в центре Сиэтла

29 Декабря 2017 07:03

Маршрутное такси выехало на тротуар и сбило несколько человек, затем врезалось в здание магазина. Пострадали пятеро - они госпитализированы в тяжелом состоянии. Полиция исключает версию теракта. По предварительным данным, водитель фургона потерял сознание прямо за рулем.