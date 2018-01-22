Сибирь и Дальний Восток во власти экстремальных морозов

22 Января 2018 12:10

До минус 40 в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. При этом синоптики обещают, что будет еще холоднее, как на Алтае и в Туве, где сейчас до минус 50. Но рекордно низкая температура прогнозируется на севере Красноярского края - до минус 60. Во многих городах отменили занятия в школах. Из-за морозов сократили количество междугородних автобусных рейсов.