Си Цзиньпин: Народы всего мира должны отказаться от менталитета холодной войны

18 Октября 2017 12:02

Об этом заявил председатель КНР. На открытии XIX съезда Компартии Китая Си Цзиньпин подчеркнул необходимость новых подходов к международным отношениям, "исходящих из диалога и партнерства, а не конфронтации".

Си Цзиньпин, Председатель КНР: "Мы призываем народы всех стран общими усилиями строить сообщество единой судьбы человечества. Мы должны уважать друг друга, проводить равноправные консультации, с твердой решимостью отказаться от менталитета холодной войны и политики силы. Споры и разногласия должны решаться путем диалога и консультаций".

Поставить точку в холодной войне призывала и Беларусь. Выступая в сентябре с трибуны Генассамблеи ООН, глава МИД нашей страны напомнил об инициативе Президента Александра Лукашенко провести переговоры по аналогии с Хельсинкским процессом 70-х. Владимир Макей предложил таким ключевым игрокам, как Китай, Россия, США и страны ЕС собраться в Минске для начала диалога о стратегическом видении новых конструктивных отношений. Опыт у Беларуси имеется. В частности, по урегулированию кризиса в Украине.