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Шторм "Итан" обрушился на Средний Запад и северо-восток Соединенных Штатов
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26 Декабря 2017 09:02

Шторм "Итан" обрушился на Средний Запад и северо-восток Соединенных Штатов

Снег на Рождество засыпал Сиэтл, а также Портленд в штате Орегон. Сильный ветер сбивал деревья и обрывал провода линии электропередачи. На расчистку улиц пришлось вывести дополнительные силы.

  

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