Шри-Ланка отмечает сегодня День независимости

4 Февраля 2018 12:03

Ее страна обрела 70 лет назад. Главные празднования - парады и представления - по традиции проходят в столице Коломбо. С праздником президента республики Майтрипалу Сирисену и народ этой страны поздравил Глава белорусского государства Александр Лукашенко.