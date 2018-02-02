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Шри-Ланка отмечает сегодня День независимости
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4 Февраля 2018 12:03

Шри-Ланка отмечает сегодня День независимости

Ее страна обрела 70 лет назад. Главные празднования - парады и представления - по традиции проходят в столице Коломбо. С праздником президента республики Майтрипалу Сирисену и народ этой страны поздравил Глава белорусского государства Александр Лукашенко.

  

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