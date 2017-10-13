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Шофер Toyota уснул за рулем на чемпионате по гонкам на выносливость
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14 Октября 2017 12:12

Шофер Toyota уснул за рулем на чемпионате по гонкам на выносливость

Швейцарец Себастьян Буэми уснул, когда машина находилась в боксе перед тренировочным заездом. Команда пыталась связаться с уснувшим гонщиком по рации, но он не реагировал. А проснулся только после того, как другой участник соревнований ударил по корпусу машины.

  

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