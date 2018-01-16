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Школа в Перми, в которой вчера пострадали дети, закрыта
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16 Января 2018 08:08

Школа в Перми, в которой вчера пострадали дети, закрыта

Объявлений о сроках прекращения и возобновления учебного процесса на ее сайте нет. Поножовщину устроили двое учеников - бывший и нынешний десятиклассники. Конфликт пытались предотвратить педагоги и учащиеся. Пострадали 15 человек - в основном дети младшего возраста. Жизни 9 госпитализированных вне опасности. Двое по-прежнему остаются в реанимации. Пострадавшая учительница после операции пришла в сознание, но пока не может разговаривать.

  

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