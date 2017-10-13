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Шедевр Леонардо да Винчи выставят на аукцион "Кристис" в Нью-Йорке
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12 Октября 2017 08:03

Шедевр Леонардо да Винчи выставят на аукцион "Кристис" в Нью-Йорке

Картина "Спаситель мира" является законченной работой художника, а это редчайшее событие в мире искусства. Оценочная стоимость творения – 100 миллионов долларов. Известно, что полотно хранилось в коллекциях английских королей. Долгое время специалисты считали его уничтоженным или утерянным. Торги состоятся 15 ноября.

  

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