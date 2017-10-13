Шедевр Леонардо да Винчи выставят на аукцион "Кристис" в Нью-Йорке

12 Октября 2017 08:03

Картина "Спаситель мира" является законченной работой художника, а это редчайшее событие в мире искусства. Оценочная стоимость творения – 100 миллионов долларов. Известно, что полотно хранилось в коллекциях английских королей. Долгое время специалисты считали его уничтоженным или утерянным. Торги состоятся 15 ноября.