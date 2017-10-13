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Северные и центральные провинции Вьетнама во власти наводнений
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13 Октября 2017 08:05

Северные и центральные провинции Вьетнама во власти наводнений

Число погибших каждый день растет. Уже известно о 54 жертвах. Еще 39 человек пропали без вести. Спасательная операция продолжается. Свои дома покинули более 5 тысяч семей. Чрезвычайное положение объявлено властями провинции Хоабинь - затоплены и разрушены свыше тысячи жилых домов, парализовано автомобильное сообщение. Сейчас там разворачиваются масштабные восстановительные работы.

  

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