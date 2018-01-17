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Северная Корея выступит на Олимпиаде в Пхенчхане в четырех видах спорта
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18 Января 2018 09:10

Северная Корея выступит на Олимпиаде в Пхенчхане в четырех видах спорта

Об этом сообщает крупнейшее агентство Южной Кореи “Ренхап” со ссылкой на главу организационного комитета зимних Олимпийских игр Ли Хи Бома. По его словам, спортсмены КНДР примут участие в соревнованиях по фигурному катанию в парах, горнолыжному спорту, а также в лыжных гонках и женском хоккее.
  

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