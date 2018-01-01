Северная Корея начала подготовку к ракетному запуску с площадки к северу от Пхеньяна

3 Января 2018 07:17

Учения могут состояться до конца следующей недели. Подготовительные работы, по данным американских СМИ, начались там же, где в ноябре испытали межконтинентальную баллистическую ракету.

Эти новости прозвучали на фоне вчерашней инициативы Республики Корея провести с КНДР переговоры об улучшении отношения на полуострове.