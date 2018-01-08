Северная и Южная Кореи начали переговоры по улучшению взаимоотношений

9 Января 2018 07:05

Северная и Южная Кореи несколько часов назад начали переговоры по улучшению взаимоотношений. Встреча проходит в закрытом режиме в демилитаризованной зоне в так называемом доме мира. На повестке и возможное участие северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде. Это первые за три года переговоры для Сеула и Пхеньяна.