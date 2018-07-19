Север Европы страдает от аномальной жары

В Швеции обновлен температурный рекорд 1947 года. Столбики термометра в городе Упсала показали плюс 34 градуса. Засуха держится с мая и спровоцировала масштабные лесные пожары. Больше всего пострадал центр Швеции. Власти запросили помощь у Евросоюза. В некоторых районах началась эвакуация. Из-за пожаров отменены десятки поездов из Норвегии, а на границе двух стран скопились сотни машин.

К слову, по наблюдениям синоптиков, в июне температура на планете в среднем была почти на полградуса выше нормы. Ледяной покров в Арктике и Антарктике оказался тоньше, чем обычно в это время года.