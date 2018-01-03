3 Января 2018 15:09

Сеул приветствовал инициативу КНДР возобновить переговорный процесс и подчеркнул, что улучшение двусторонних отношений неразрывно связано с решением ядерной проблемы. Консультации на высоком уровне могут пройти 9 января в находящейся на границе двух государств деревне Пханмунджом. Также ранее Сеул приветствовал желание Пхеньяна принять участие в зимней Олимпиаде. И сегодня впервые за почти два года представители стран провели телефонные переговоры по восстановленной горячей линии связи.

Между тем, в ответ на недавнее заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что в случае любой угрозы на его столе всегда находится ядерная кнопка, президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter заявил, что у него "тоже есть ядерная кнопка, которая больше и мощнее". Ранее президент КНДР сообщил о завершении создания в стране ядерных сил.