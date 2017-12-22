Генеральная ассамблея ООН не признала Иерусалим столицей Израиля

21 Декабря 2017 21:07

За резолюцию о непризнании решения США проголосовали 128 стран, в том числе и Беларусь, против 9, 35 воздержались. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что проанализирует результаты рассмотрения. Он отметил, что Вашингтон может прекратить оказывать финансовую помощь государствам, которые поддержат резолюцию. В понедельник на резолюцию Совбеза, осуждающую данный шаг Вашингтона и поддержанную четырнадцатью членами Совбеза, наложили вето Соединенные Штаты. После этого с просьбой о проведении спецсессии Генассамблеи ООН по данному вопросу выступила Палестинская автономия.