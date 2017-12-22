В мире
21 Декабря 2017 21:07
Генеральная ассамблея ООН не признала Иерусалим столицей Израиля
За резолюцию о непризнании решения США проголосовали 128 стран, в том числе и Беларусь, против 9, 35 воздержались. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что проанализирует результаты рассмотрения. Он отметил, что Вашингтон может прекратить оказывать финансовую помощь государствам, которые поддержат резолюцию. В понедельник на резолюцию Совбеза, осуждающую данный шаг Вашингтона и поддержанную четырнадцатью членами Совбеза, наложили вето Соединенные Штаты. После этого с просьбой о проведении спецсессии Генассамблеи ООН по данному вопросу выступила Палестинская автономия.
Другие новости
23.12.2017 15:06 / В мире ЧП в Лондонском зоопарке
23.12.2017 15:03 / В мире Из Лапландии в путешествие по миру отправился Санта-Клаус
23.12.2017 12:12 / В мире ДТП на северо-западе Индии
23.12.2017 12:10 / В мире По меньшей мере 90 человек погибли на Филиппинах в результате сильнейшего шторма
23.12.2017 12:04 / В мире Император Японии отмечает сегодня 84-й день рождения
23.12.2017 09:07 / В мире Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon-9
23.12.2017 09:05 / В мире Совет Безопасности ООН ввел новые санкции в отношении КНДР
22.12.2017 21:20 / В мире В Каталонии подсчитали голоса на выборах в местный парламент
22.12.2017 19:03 / В мире Вулкан Таранаки наделен статусом юридического лица с правами человека
22.12.2017 19:02 / В мире Apple снова в центре скандала
22.12.2017 19:01 / В мире Восьмой раунд переговоров по урегулированию конфликта в Сирии прошел в столице Казахстана
22.12.2017 15:08 / В мире Власти Японии вновь сократили бюджет Олимпиады-2020
22.12.2017 12:08 / В мире В столице Казахстана сегодня пройдет восьмой раунд переговоров по Сирии
22.12.2017 12:05 / В мире Каталония вновь проголосовала за независимость
22.12.2017 09:05 / В мире В Рио вместе с Санта-Клаусом отметили приход лета
22.12.2017 09:02 / В мире В Японии одобрили рекордный оборонный бюджет страны
22.12.2017 09:01 / В мире Совбез ООН сегодня рассмотрит вопрос об ужесточении санкций против КНДР
22.12.2017 08:04 / В мире Во Франции не утихает молочный скандал