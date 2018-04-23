Серж Саргсян подал в отставку

23 Апреля 2018 19:05

Премьер-министр Армении Серж Саргсян сегодня подал в отставку. Его ухода требовали участники многотысячных манифестаций в Ереване. В своем обращении Саргсян признал, что у ситуации есть несколько решений, но для себя он видит единственный выход - оставить пост. 13 апреля начались акции против избрания Саргсяна премьером Армении. Оппозиция обвинила его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации. 17 апреля парламент Армении избрал Саргсяна главой Кабинета министров, несмотря на протесты. Ранее вступили в силу изменения в Конституцию, по которым премьер будет обладать самыми широкими полномочиями. Временно исполняющим обязанности главы правительства Армении стал первый вице-премьер Карен Карапетян. Именно он, по мнению политологов, может претендовать на место премьера.