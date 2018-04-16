Серж Саргсян избран премьер-министром Армении

17 Апреля 2018 21:16

Кандидатуру экс-президента и лидера правящей Республиканской партии поддержали 76 депутатов, 17 выступили против. Голосование в парламенте проходило на фоне антиправительственных протестов. Оппозиция попыталась блокировать здания госучреждений в Ереване. Задержаны, по разным данным, от 30 до 80 человек. Накануне выступления демонстрантов были жестко пресечены полицией. Стражи порядка применили против протестующих слезоточивый газ.