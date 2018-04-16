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Серж Саргсян избран премьер-министром Армении
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17 Апреля 2018 21:16

Серж Саргсян избран премьер-министром Армении

Кандидатуру экс-президента и лидера правящей Республиканской партии поддержали 76 депутатов, 17 выступили против. Голосование в парламенте проходило на фоне антиправительственных протестов. Оппозиция попыталась блокировать здания госучреждений в Ереване. Задержаны, по разным данным, от 30 до 80 человек. Накануне выступления демонстрантов были жестко пресечены полицией. Стражи порядка применили против протестующих слезоточивый газ.

  

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