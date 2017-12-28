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Серия терактов в Кабуле
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28 Декабря 2017 12:06

Серия терактов в Кабуле

У двух выбухах, якія арганізавалі смяротнікі ў афганскай сталіцы, загінулі 40 чалавек, каля 50 былі паранены. Сярод забітых ёсць журналісты. Паводле папярэдняй версіі, цэллю баевікоў было агенцтва навін "Сада". Ніводная з экстрэмісцкіх груповак пакуль не ўзяла на сябе адказнасць за выбухі. 25 снежня ў Кабуле тэрарыст-смяротнік атакаваў афганскую разведслужбу. Загінулі 5 чалавек, яшчэ двое атрымалі раненні.

  

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