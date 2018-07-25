Серия терактов на Ближнем Востоке

25 Июля 2018

В сирийской провинции Эс-Сувейда погибших уже 50 человек, 80 ранены. Одно из устройств привел в действие смертник на овощном рынке. Правительственной армии удалось предотвратить еще две атаки, ликвидировав боевиков до того, как они успели подорваться.

Взрыв прогремел и на западе Пакистана возле избирательного участка. Погибли около 30 человек, десятки ранены. Атаку также совершил террорист-смертник. На входе в здание его остановили сотрудники полиции, после чего боевик активировал находившееся при нем взрывное устройство. Ответственность за нападения взяла на себя группировка "Исламское государство".

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