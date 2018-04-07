Сергей Скрипаль вышел из критического состояния

6 Апреля 2018 17:02

Как только что стало известно, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный нервно-паралитическим веществом, вышел из критического состояния. Он хорошо реагирует на лечение и идет на поправку. Об этом сообщает "Рейтер" со ссылкой на госпиталь Солсбери.