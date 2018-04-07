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Сергей Скрипаль вышел из критического состояния
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6 Апреля 2018 17:02

Сергей Скрипаль вышел из критического состояния

Как только что стало известно, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный нервно-паралитическим веществом, вышел из критического состояния. Он хорошо реагирует на лечение и идет на поправку. Об этом сообщает "Рейтер" со ссылкой на госпиталь Солсбери.

  

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