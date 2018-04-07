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Сергей Скрипаль и его дочь могут переехать в США под новыми именами
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8 Апреля 2018 09:16

Сергей Скрипаль и его дочь могут переехать в США под новыми именами

Британская разведка обсуждает это с ЦРУ, чтобы избежать новых попыток убийства бывшего шпиона. Об этом пишет газета The Sunday Times. Юлия Скрипаль ранее пришла в себя. Ее отец тоже недавно пошел на поправку. Их отравление в Солсбери Лондон рассматривает, как применение химоружия и обвиняют в этом Россию. В Москве причастность к инциденту отрицают.

  

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