Сергей Скрипаль и его дочь могут переехать в США под новыми именами

8 Апреля 2018 09:16

Британская разведка обсуждает это с ЦРУ, чтобы избежать новых попыток убийства бывшего шпиона. Об этом пишет газета The Sunday Times. Юлия Скрипаль ранее пришла в себя. Ее отец тоже недавно пошел на поправку. Их отравление в Солсбери Лондон рассматривает, как применение химоружия и обвиняют в этом Россию. В Москве причастность к инциденту отрицают.