Сенат США вновь не смог договориться о продлении временного финансирования правительства

22 Января 2018 07:10

Таким образом, работа американских госучреждений остается приостановленной вот уже третий день. Очередное голосование по временному трехнедельному бюджету сенат США проведет сегодня в полдень по местному времени.

Минувшие выходные в Соединенных Штатах прошли на фоне массовых акций протеста против президента страны. Демонстрации были приурочены к первой годовщине пребывания Трампа на высшем государственном посту. Участники выступали за защиту прав женщин, иммигрантов, ЛГБТ-сообщества, а также против высказываний президента, которые демонстранты считают сексистскими.