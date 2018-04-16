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Сенат США обсудит ограничение возможностей американского лидера на использование военной силы за рубежом
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18 Апреля 2018 09:06

Сенат США обсудит ограничение возможностей американского лидера на использование военной силы за рубежом

Рассмотрение законопроекта назначено на 23 апреля. Документ подготовили представители Демократической и Республиканской партий. Политиков возмутили действия Трампа, который отдал приказ атаковать Сирию без одобрения конгресса. Согласно Конституции страны, право объявлять войну имеет только законодательный орган. 

  

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