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Сенат Польши принял закон о запрете "бандеровской идеологии"
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1 Февраля 2018 12:20

Сенат Польши принял закон о запрете "бандеровской идеологии"

Уголовное наказание также предусмотрено за отрицание Волынской резни и попытки обвинить польский народ в преступлениях нацистской Германии. Документ констатирует, что каждый, публично приписывающий Варшаве или народу соучастие в преступлениях Третьего рейха, должен быть наказан. Теперь законопроект направят на подпись президенту. Напомним, по мнению местных властей, эти поправки призваны защитить поляков от клеветы, не ограничивая исследования, связанные с холокостом.

  

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