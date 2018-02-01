Сенат Польши принял закон о запрете "бандеровской идеологии"

1 Февраля 2018 12:20

Уголовное наказание также предусмотрено за отрицание Волынской резни и попытки обвинить польский народ в преступлениях нацистской Германии. Документ констатирует, что каждый, публично приписывающий Варшаве или народу соучастие в преступлениях Третьего рейха, должен быть наказан. Теперь законопроект направят на подпись президенту. Напомним, по мнению местных властей, эти поправки призваны защитить поляков от клеветы, не ограничивая исследования, связанные с холокостом.