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Сексуальный скандал добрался до ООН
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19 Января 2018 08:04

Сексуальный скандал добрался до ООН

Британская газета The Guardian провела собственное расследование. И выяснилось, что десятки сотрудниц подвергались сексуальным домогательствам на работе. Издание подчеркнуло, что женщины из-за страха увольнения просили не раскрывать их имен. В ООН моментально отреагировали на такие заявления. Руководство знает о проблеме и обязательно примет меры в ответ на неподобающее поведение своего персонала.

  

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