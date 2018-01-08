Главная>>В мире>>Секретный американский спутник "Зума" не достиг расчетной орбиты
В мире
RSS
Секретный американский спутник "Зума" не достиг расчетной орбиты
Скачать Поделиться

9 Января 2018 09:03

Секретный американский спутник "Зума" не достиг расчетной орбиты

Аппарат должна была доставить ракета-носитель "Фалькон-9" компании SpaceX. В итоге "Зума" упал в океан либо разрушился в космосе. В любом случае спутник уже списан с баланса. Началось расследование - в SpaceX вину отрицают. Случай выглядит весьма подозрительно оттого, что не разглашается информация о том, чем должен был заниматься американский правительственный спутник.

  

Другие новости

Спасение оленя Выратаванне аленя 09.01.2018 08:06 / В мире Спасение оленя

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =