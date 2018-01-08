Секретный американский спутник "Зума" не достиг расчетной орбиты

9 Января 2018 09:03

Аппарат должна была доставить ракета-носитель "Фалькон-9" компании SpaceX. В итоге "Зума" упал в океан либо разрушился в космосе. В любом случае спутник уже списан с баланса. Началось расследование - в SpaceX вину отрицают. Случай выглядит весьма подозрительно оттого, что не разглашается информация о том, чем должен был заниматься американский правительственный спутник.