Сегодня завершится Рождественский пост

6 Января 2018 21:19

Рождество Христово сегодня отмечают Иерусалимская, Грузинская, Польская и Сербская православные церкви, а также афонские монастыри. В Рождественский сочельник божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.