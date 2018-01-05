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Сегодня завершится Рождественский пост
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6 Января 2018 21:19

Сегодня завершится Рождественский пост

Рождество Христово сегодня отмечают Иерусалимская, Грузинская, Польская и Сербская православные церкви, а также афонские монастыри. В Рождественский сочельник божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

  

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