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Сегодня заснеженный Давос посетит президент США
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25 Января 2018 07:09

Сегодня заснеженный Давос посетит президент США

На 48-м Всемирном экономическом форуме Дональд Трамп проведет серию встреч, в том числе с премьер-министрами Великобритании Терезой Мэй и Израиля Беньямином Нетаньяху. 

  

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