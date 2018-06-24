Сегодня в Турции проходят досрочные президентские и парламентские выборы

За кресло главы государства борются шесть кандидатов, среди них действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его главным соперником считают Мухаррема Индже - оппозиционера от Республиканской народной партии. В парламентской гонке девять партий. И президент, и 600 депутатов будут избраны на пятилетний срок. Выборы проходят при усиленных мерах безопасности. Только в Стамбуле за порядком следят почти 40 тысяч полицейских. Решение о проведении внеочередных выборов было принято на референдуме в апреле. Тогда голосовавшие высказались за расширения полномочий главы государства и перехода от парламентской республики к президентской.