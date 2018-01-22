Сегодня в США начнет работу первый в мире магазин без касс и продавцов

22 Января 2018 09:08

Умный супермаркет в Сиэтле открывает онлайн-ритейлер Амазон. Чтобы зайти в такой магазин, покупатель должен приложить смартфон к турникету у входа. Затем выбрать нужный ему товар. Технология компьютерного зрения позволяет распознать, что посетитель берет с полки и что кладет обратно. Информация о товаре автоматически считывается с помощью датчиков. Покупателям не нужно сканировать штрих-коды. После выхода из умного супермаркета сумма покупок списывается с кредитной карты.