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Сегодня в США начнет работу первый в мире магазин без касс и продавцов
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22 Января 2018 09:08

Сегодня в США начнет работу первый в мире магазин без касс и продавцов

Умный супермаркет в Сиэтле открывает онлайн-ритейлер Амазон. Чтобы зайти в такой магазин, покупатель должен приложить смартфон к турникету у входа. Затем выбрать нужный ему товар. Технология компьютерного зрения позволяет распознать, что посетитель берет с полки и что кладет обратно. Информация о товаре автоматически считывается с помощью датчиков. Покупателям не нужно сканировать штрих-коды. После выхода из умного супермаркета сумма покупок списывается с кредитной карты.

  

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