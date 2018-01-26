Сегодня в Петербурге ушла из жизни Людмила Сенчина

25 Января 2018 21:25

Народной артистке России было 67-мь. Соболезнование родным и близким направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Соболезнование родным и близким направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Многие ассоциируют Людмилу Сенчину с образом Золушки из "Голубого огонька". Именно исполнение этой песни в новогоднем эфире принесло артистке популярность и узнаваемость. Людмила Сенчина родилась в Украине, а после окончания школы семья переехала в Ленинград. Ее исполнение сделало настоящими хитами такие произведения как "Добрая сказка", "Колыбельная", "Полынь", "Целую ночь соловей нам насвистывал…". Всего артистка выпустила восемь альбомов и один песенный сборник. Помимо эстрады снималась в кино.

В ее фильмографии и работа на Беларусьфильме. В 72-м году артистка воплотила образ национальной белорусской героини Павлинки в картине "После ярмарки".

Людмила Сенчина часто приезжала в Беларусь на гастроли. Принимала участие в фестивалях "Золотой шлягер" и "Славянский базар". Церемония прощания с легендой пройдет в воскресенье 28 января в Театре музыкальной комедии в Санкт-Петербурге. Похоронят народную артистку России на Смоленском кладбище.