Сегодня в Иране сторонники властей вышли на улицы

3 Января 2018 15:10

Участники акций заявляют о недопустимости дестабилизации ситуации. Митингующие держат в руках плакаты и фото представителей руководства страны. Между тем, жертвами массовых акций социального протеста, продолжающихся уже почти неделю, стали не менее 20 человек. Сотни задержаны, десятки пострадали.