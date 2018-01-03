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Сегодня в Иране сторонники властей вышли на улицы
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3 Января 2018 15:10

Сегодня в Иране сторонники властей вышли на улицы

Участники акций заявляют о недопустимости дестабилизации ситуации. Митингующие держат в руках плакаты и фото представителей руководства страны. Между тем, жертвами массовых акций социального протеста, продолжающихся уже почти неделю, стали не менее 20 человек. Сотни задержаны, десятки пострадали.

  

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