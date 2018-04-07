Сегодня в Грузии объявлен траур

6 Апреля 2018 19:06

Накануне в городе Ткибули обрушилась шахта, погибли 6 человек. Трое пострадали. Произошло обрушение боковых пород тоннеля, и это привело к обрушению свода. Эксперты продолжают выяснять причины трагедии. Возбуждено уголовное дело. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту Грузии Гиоргию Маргвелашвили, родным и близким погибших горняков.